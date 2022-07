Autobahn A3 im Kreis Passau für das Wochenende gesperrt

Ab Samstagabend geht auf der A3 zwischen Pocking und Suben nichts mehr. Das betrifft vor allem den Grenzverkehr. Die Sperrung beginnt am Samstag um 20 Uhr und endet voraussichtlich am Sonntagnachmittag um 15 Uhr.

Umleitungen ausgeschildert

Die Fahrzeuge werden auf bayerischer Seite von der Anschlussstelle Pocking über Neuhaus am Inn zur Ausfahrt Suben/Schärding umgeleitet. Von österreichischer Seite von der Anschlussstelle Schärding/Suben nach Pocking. Entsprechende Hinweisschilder sind angebracht.

Neue Brücke soll bald fertig sein

Während der Sperre finden Arbeiten an der Brücke nahe der Ausfahrt Pocking zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße bei Afham statt. Ein Traggerüst, das für die Betonage des Überbaus erforderlich war, wird abgebaut. Die Brücke selbst soll im August fertig werden.

Neue Vorfahrtsregel

Um einen Rückstau auf der Autobahn A3 zur vermeiden, wird im Bereich der Ausleitung an der Abfahrt Pocking die Vorfahrtsregelung geändert. Die bundeseigene Autobahn GmbH bittet die Autofahrer um Geduld und die Anwohner um Verständnis. Ziel sei es, die Auswirkungen für den Autobahnverkehr sowie in der Region so gering wie möglich zu halten. Deshalb versuche man, längerfristige Vollsperrungen an Werktagen zu vermeiden. Der Grund für die Sperrung sind Brückenbauarbeiten am im Bau befindlichen Autobahnkreuz A3/A94.