Dubiose Bargeldfunde entlang der A3: Serie hält an

Ende Januar stießen Verkehrspolizisten in einem Wagen auf der A3 bei Deggendorf auf über 120.000 Euro. In einem Pkw, den wenig später Grenzpolizisten bei Passau kontrollierten, waren es gut 25.000 Euro. In beiden Fällen konnten die Insassen nicht schlüssig erklären, woher das Geld stammt. Für die Ermittler ein Zeichen, dass ein krummes Geschäft, vielleicht sogar eine organisierte Bande dahinterstecken könnte.

"Müssen Risiko für Geldschmuggler hochhalten"

Prostitution, Drogen- und Menschenhandel, illegale Waffengeschäfte – die Wahrscheinlichkeit, dass solche Tathandlungen hinter diesen Geldfunden stecken, sei hoch, sagt Thomas Ritzer, Leiter der Grenzpolizeiinspektion Passau. Die A3, Teil der Route in Richtung Osteuropa, nutzen Geldschmuggler besonders oft.

Im letzten Jahr stellte die Polizei in 17 Fällen etwa vier Millionen Euro sicher. Die größte Summe waren 1,2 Millionen Euro, die ein 34-jähriger Mann in seinem Auto in Plastiktüten verstaut hatte. Ritzer sagt: "Wir versuchen, mit unseren Kontrollen das Risiko für Geldschmuggler möglichst hoch zu halten – auch wenn es ein mühsames Geschäft ist."