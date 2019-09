Auto zerfetzt: ein Schwerverletzter bei Grubberg

Bei Grubberg im Landkreis Regensburg ist es Donnerstagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein 25-Jähriger geriet auf der Staatsstraße 2650 Richtung Regensburg in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einem Lastwagen. Das Auto wurde anschließend in den Graben geschleudert, wie die Polizei mitteilt.

Auto komplett zerfetzt

Der 25-jährige Fahrer des Autos wurde dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 44 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden im höheren fünfstelligen Euro-Bereich.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der gesamte Motorblock sowie die komplette Frontseite des Pkw regelrecht herausgerissen. Der Motorblock schleuderte einige Meter von dem Auto entfernt in den Wald.

Die Straße war während der Bergung fast vier Stunden komplett gesperrt.