Auto wickelt sich um Baum, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 303 im Landkreis Haßberge erlitten. Der 46-Jährige war mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er in einem Waldgebiet zwischen den Einmündungen Humprechtshausen und Kreuzthal auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße abkam.

Um den Baum gewickelt

Laut dem Bayerischen Roten Kreuz (Kreisverband Haßberge) fuhr das Auto rund 20 Meter an einem Grünstreifen entlang, drehte sich um die eigene Achse und prallte dann mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drang die rund 20 Zentimeter starke Buche komplett in das Fahrzeug ein. Es wickelte sich in der Folge regelrecht um den Baum. Für einen Beifahrer wäre nach Einschätzung der Rettungskräfte jede Hilfe zu spät gekommen.

Rettungsdienst schneidet Opfer aus Fahrzeug

Der Fahrer, der sich alleine im Pkw befand, wurde in dem Fahrzeug mit den Beinen eingeklemmt. Der Feuerwehr Hofheim gelang es, den schwer verletzten Mann mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät nach kurzer Zeit aus dem völlig zerstörten Wrack zu befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizeiinspektion Haßfurt.