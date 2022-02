Auto von Politiker ausgebrannt: Brandbeschleuniger nachgewiesen

Vor genau einer Woche ist das Auto des Kitzinger Bayernpartei-Politikers Uwe Hartmann ausgebrannt. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat inzwischen Brandbeschleuniger im Autowrack nachgewiesen. Die Ermittlungskommission EKO "Smart" bittet erneut um Zeugenhinweise.

Reste von Brandbeschleuniger gefunden

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung erhärtet: Brandspezialisten des LKA konnten an dem Autowrack Überreste eines Brandbeschleunigers zweifelsfrei nachweisen. Ein politischer Hintergrund wird laut Polizei weiterhin nicht ausgeschlossen. Ermittelt werde jedoch in alle Richtungen.

Schock sitzt immer noch tief

Auch eine Woche nachdem sein Auto ausgebrannt ist, sitzt der Schock beim Kitzinger Stadtrat und Kreisrat Uwe Hartmann noch immer tief. "Mich und meine Frau nimmt das ganz schön mit, auch psychisch", sagt Uwe Hartmann gegenüber BR24. Nachts könne er nur noch ein bis zwei Stunden schlafen, ständig schrecke er auf.

Sein Auto war direkt vor seinem Haus geparkt, als es in Flammen stand. An der Fassade sind noch Brandspuren zu sehen. "Ich muss ja vom Schlimmsten ausgehen: Dass jemand billigend in Kauf genommen hat, dass wir verbrennen", sagt Hartmann.

Mahnwachen gehen weiter

Trotz allem will Uwe Hartmann an einer wöchentlichen Mahnwache auf dem Kitzinger Marktplatz festhalten, die er initiiert hat. "Jetzt erst Recht", sagt der Bayernpartei-Politiker. Die Mahnwache sei der einzige Grund, mit dem er sich den Vorfall erklären könne. Zwei Tage nachdem sein Auto ausgebrannt war, fand sie zum ersten Mal statt.

Bei der Mahnwache soll den Corona-Toten gedacht und den Rettungskräften für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt werden. Beim ersten Termin am vergangenen Sonntag habe er viel Zuspruch etwa von anderen Stadträten bekommen. Bis Ostern soll die Mahnwache jeden Sonntagvormittag stattfinden.

Hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die EKO "Smart" hofft nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer ist in den frühen Morgenstunden am Freitag, den 4. Februar 2022, auf eine Person aufmerksam geworden, die sich im Umfeld der Parteigeschäftsstelle in Kitzingen aufgehalten hat? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen, aber auch Spaziergänger oder Verkehrsteilnehmer, die sich im Zeitraum zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr im Bereich der Oberen Neuen Gasse aufgehalten haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.