Auto von Bayernpartei-Politiker in Kitzingen in Brand gesetzt

"Ich stehe immer noch unter Schock", sagt der Kitzinger Stadtrat und Kreisrat Uwe Hartmann im Gespräch mit BR24. Sein Auto stand am Freitagmorgen in Flammen. Die Ermittler gehen derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus, ein politischer Hintergrund ist laut Polizei nicht auszuschließen. Hartmann könne sich den Vorfall nur damit erklären, dass er eine Mahnwache auf dem Kitzinger Marktplatz initiiert hat, die am Sonntag zum ersten Mal stattfinden soll. Dabei soll den Corona-Toten gedacht werden. Außerdem will sich Hartmann mit der Aktion bei den Rettungskräften für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie bedanken.

Uwe Hartmann will an Mahnwache festhalten

"Ich bin ja bloß Stadtrat und Kreisrat. Wenn auf dieser Ebene schon solche Sachen passieren, dann frage ich mich, ob unsere Demokratie überhaupt noch ein Fundament hat", sagt Hartmann. Als erste Reaktion habe seine Frau ihn darum gebeten, die Mahnwache abzusagen und seine Ämter abzugeben. "Das ist aber genau das, was die wollen. Ich werde denen die Stirn bieten“, sagt Hartmann. Von Kollegen habe er viel Unterstützung erfahren. "Es tut gut zu wissen, dass meine Kollegen parteiübergreifend Schulter an Schulter stehen, wenn so etwas passiert."

Auto stand in Flammen

Uwe Hartmann hatte sein Auto in der Oberen Neuen Gasse in Kitzingen geparkt. Aufgrund von Aufklebern war der Wagen eindeutig der Bayernpartei zuzuordnen. Am Freitagmorgen, kurz vor 4 Uhr erreichte die Polizei dann die Mitteilung, dass das Fahrzeug in Flammen aufgegangen war. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Feuerwehr schnell vor Ort. Trotzdem brannte das Auto aus. Auch die Außenfassade des angrenzenden Gebäudes wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Oberen Neuen Gasse in Kitzingen eine verdächtige Person beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.