Auto versinkt bei Plattling in der Isar

An der Isar-Staustufe im Plattlinger Stadtteil Pielweichs ist am Vormittag ein Auto in der Isar versunken.

76-Jähriger konnte noch aus dem Auto springen

Nach ersten Informationen hatte ein 76 Jahre alter Mann den Wagen geparkt, um anschließend spazieren zu gehen. Dabei zog der Mann möglicherweise die Handbremse nicht richtig an, woraufhin der Wagen in Bewegung geriet und über eine Böschung in die Isar rollte. Der Fahrer konnte noch aus dem Fahrzeug springen, bevor das Auto im Wasser landete und unterging. Dabei erlitt der 76-Jährige leichte Verletzungen.

Wagen am Grund der Isar

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht ist vor Ort. Ein Abschleppunternehmen hat den Wagen, der am Grund der Isar zu sehen war, herausgezogen. Laut Feuerwehr ist dies nicht der erste derartige Fall: Vor einem Jahr sei auf der anderen Uferseite der Isar schon einmal ein Auto ins Wasser gerollt.