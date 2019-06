Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr am Freitagmorgen ein 46-Jähriger aus Burg Stargard mit seinem VW Caddy ungebremst unter den Auflieger des Sattelzuges. Der VW wurde im Frontbereich bis über die Windschutzscheibe eingedrückt und damit völlig zerstört. Der Unfall ereignete sich gegen 07:20 Uhr zwischen den Anschlusstellen Hof-West und Dreieck Bayerisches Vogtland im fließenden Verkehr, so die Polizei in Bayreuth. Der 45-jährige Fahrer eines ukrainischen Sattelzuges war auf der rechten Spur der A9 in Richtung Berlin unterwegs.

Schutzengel an Bord

Der Fahrer das PKW kam glimpflich davon, er erlitt nur leichte Verletzungen. Mit Prellungen und einem Schleudertrauma wurde der Mecklenburger vom BRK ins Klinikum nach Hof gebracht. Der ukrainische LKW-Fahrer blieb unverletzt.

20.000 Euro Sachschaden

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Das Trümmerfeld reichte über alle Spuren der A9. Die Autobahn musste zur Reinigung voll gesperrt werden. Erst gegen 10:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.