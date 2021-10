Auto und Zug im Kreis Cham kollidiert - Mehrere Verletzte

In Runding, im Landkreis Cham, ist es am Samstagmittag zu einer Kollision zwischen eine Autofahrerin und einem Zug gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde die Frau am Steuer schwer, drei Fahrgäste leicht verletzt.

Offenbar hatte die Autofahrerin den herannahenden Zug der Oberpfalzbahn beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs nahe dem Ortsteil Satzdorf übersehen.

Auto mitgeschleift

Das Auto wurde nach Angaben der Beamten etwa 30 Meter mitgeschleift. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Sie soll alleine in dem Auto unterwegs gewesen sein. Im Zug saßen laut Polizei insgesamt 22 Passagiere.