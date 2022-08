Auto und Motorräder in Flammen: Brandstiftungsserie in Nürnberg

Bei einer Serie von Brandstiftungen sind in der Nacht zum Mittwoch im Norden von Nürnberg ein Auto, mehrere Motorräder, ein Altpapier-Container und weitere Gegenstände in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Platzverweis, dann Brandstiftung

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten gegen 2.30 Uhr zunächst gerufen worden, weil eine Gruppe junger Menschen auf einer Baustelle randaliert hatte. Die zehn jungen Erwachsenen und Jugendlichen erhielten einen Platzverweis, eine 14-Jährige wurde ihren Eltern übergeben. Kurz darauf gingen Meldungen über eine brennende Bank und einen brennenden Schirm im Maxtorgraben ein, anschließend über ein Auto, sechs Motorräder und einen Altpapiercontainer, die in der Tuchergartenstraße brannten.

Zeugen gesucht

Die Polizei nahm dann am Schillerplatz einen 18-jährigen möglichen Tatverdächtigen fest. Er hatte Brandverletzungen an den Händen und war Teil der Gruppe, die zuvor auf der Baustelle randaliert hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33. Wer weitere Brandschäden an Fahrzeugen oder Gegenständen feststellt, kann dies ebenfalls unter dieser Nummer melden.