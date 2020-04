Auto und Lok in Augsburg zusammengeprallt – eine Leichtverletzte

In Augsburg sind ein Auto und eine Lok an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengeprallt. Wie die Polizei dem BR sagte, passierte der Unfall an der Proviantbachstraße. Dort rollen laut Polizei in erster Linie Güterzüge.

Auto wird nach Unfall mit Lok zehn Meter weit geschleift

Am Donnerstagmittag wollte demnach eine Autofahrerin den Bahnübergang überqueren. Offenbar hatte die 44-Jährige ein rotes Warnlicht übersehen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Triebwagen der "Augsburger Localbahn", einem regionalen Bahnunternehmen. Das Auto wurde zehn Meter weit geschleift. Die Fahrerin musste aus dem Wrack befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Lokführer kam bei Unfall in Augsburg mit dem Schrecken davon

Der Lokführer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Außer der Polizei war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Proviantbachstraße musste für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.