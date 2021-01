Auto überschlägt sich mehrfach auf B8 bei Hagenbüchach

Auf der B8 in der Nähe von Hagenbüchach hat sich am Morgen ein Unfall ereignet. Gegen 4.45 Uhr kam der 27-jährige Fahrer mit seinem Seat von der Straße ab, weil er zu schnell unterwegs war, so die Polizei. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Liegen.

Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in die Uni-Klinik Erlangen gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird mit 5.000 Euro beziffert.