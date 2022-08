Auto überschlägt sich: fünfköpfige Familie schwer verletzt

Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Bayreuth sind am Sonntagabend drei Kinder und deren Eltern schwer verletzt worden. Die Familie saß in einem Wagen, der auf einer Kreisstraße bei Mistelgau von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte.

Familie bei Unfall in Mistelgau schwer verletzt

Laut Polizei waren mit dem Auto die 39 Jahre alte Mutter, der 42 Jahre alte Vater sowie die Kinder im Alter von fünf Monaten, fünf und elf Jahren unterwegs. Alle wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber und vier Krankenwagen waren vor Ort.

Kinder nach Unfall in Lebensgefahr

Die Kinder schwebten nach Angaben des BRK zunächst in Lebensgefahr. Am Abend gab ein Polizeisprecher Entwarnung. In Lebensgefahr schwebe keines der Familienmitglieder mehr, hieß es. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam ist noch unklar.

Erst am Samstag waren bei einem Unfall bei Marktredwitz in Oberfranken ein Vater und seine neun Jahre alte Tochter verletzt worden.

Von dpa