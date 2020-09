Auto überschlägt sich: 19-Jähriger stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Miltenberg ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen Wildensee und Eschau, teilte die Polizei mit. Der 19-Jährige war mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße in Richtung Eschau unterwegs.

In Kurve von Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen kam der junge Mann in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und landete schließlich auf der Fahrerseite in einer Wiese. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Feuerwehren aus fünf Ortschaften waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern.