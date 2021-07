Auto-Tuner und Poser: Polizei kontrolliert verstärkt im Allgäu

Freitagabend 20 Uhr: Die drei Streifen der neu eingerichteten "Kontrollgruppe Poser- und Tuningszene" des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West machen sich bereit für ihren Einsatz. Seit rund einem Monat nimmt die Polizei im Allgäu gezielt die Szene unter die Lupe. Die Beamten haben es bei ihren nächtlichen Kontrollen vor allem auf diejenigen abgesehen, die ihre Autos illegal umgebaut haben oder unnötig laut durch die Stadt rasen.

Kontrollen an Hotspots der Tuning-Szene

"Wir wollen nicht die Szene verdrängen, sondern dass man die Spielregeln einhält", sagt Kontrollgruppenleiter Markus Thumfart. "Sie können ihre Autos tunen. Aber es muss alles im Rahmen des Gesetzes bleiben - und da kucken wir jetzt drauf." Vor allem an Tankstellen und auf Supermarkt-Parkplätzen treffen sich die Tuner. Die Beamten kontrollieren deshalb gezielt an solchen Hotspots, streifen aber auch mit ihren Autos durch die Gegend.

Erster Verdachtsfall nach 15 Minuten

Bei der Kontrolle an einem Freitagabend in Memmingen stoßen die Polizisten schon nach nur 15 Minuten auf den ersten Verdachtsfall. Im Vorbeifahren hat Markus Thumfart gesehen, dass ein dunkelgrauer Audi A6 mit schwarzen Felgen viel tiefer liegt als erlaubt. Irgendwas muss der 20-jährige Fahrer wohl an seinem Auto manipuliert haben. Deshalb wollen sich die Polizisten den Wagen genauer ansehen.

Kotflügel schrammt am Reifen

Der junge Mann tut anfangs so, als wisse er von nichts. Doch als Polizist Thumfart in den Kofferraum schaut und dort unter dem Reserverad eine Drop-Down-Box entdeckt, ist der Fall klar: Mit der Box überlistet der Fahrer die Elektronik des Wagens. Das Luftfahrwerk des Autos lässt sich damit per Fernbedienung tiefer absenken als vom Hersteller vorgesehen, der Kotflügel schrammt bereits am Reifen. Beim Fahren könne das wirklich gefährlich werden, sagt Markus Thumfart. "Was ist, wenn der auf der Autobahn fährt, er verliert den Druck und das Auto kracht runter?"