Auto stürzt in Fluss: Polizei rettet Seniorin vor dem Ertrinken

Eine Streife der Polizeiinspektion von Lohr am Main kam am Mittwoch gegen 10.30 Uhr zufällig an der Unfallstelle in der Lohrer Jahnstraße vorbei. Die Beamten wurden auf ein beschädigtes Verkehrszeichen aufmerksam, als eine "sichtlich geschockte Fußgängerin die Beamten auf den im Fluss liegenden Renault hinwies", heißt es im Polizeibericht.

Kopf unter Wasser: Polizist schlägt Scheibe ein

Ein Polizist erkannte die Notsituation sofort und sprang ins Wasser. Noch bevor der Beamte das Auto erreichte, rutschte der auf dem Dach liegende Wagen weiter in den Fluss. Dabei versank der Kopf der 75-jährigen eingeklemmten Fahrerin unter Wasser. Geistesgegenwärtig schlug der Helfer mit seinem Schlagstock die Scheibe ein und hob den Kopf der Seniorin über Wasser. Eine weitere Polizistin, die ebenfalls zufällig den Unfallort passierte, half bei der Bergung der Frau aus dem Auto.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Kurze Zeit nach der Rettung durch die Polizeikräfte trafen Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot am Unfallort ein. Während die Feuerwehr das Fahrzeug sicherte, übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung der Frau aus Lohr. Nach der Erstversorgung brachte ein Rettungshubschrauber die 75-Jährige in ein Krankenhaus. Einer der Beamten erlitt bei der Rettung leichtere Verletzungen, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Bergung des Wagens gestaltete sich äußerst schwierig und gelang erst mit Unterstützung eines Mobilkrans.

Ursache: Kreislaufprobleme?

Warum die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei vermutet, dass die Seniorin am Steuer Kreislaufprobleme hatte. Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen aufgenommen.