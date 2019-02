Auto stürzt in Donau: Zustand des Mannes weiter "sehr kritisch"

Ein 60 Jahre alter Mann aus Regensburg, der am Freitag mit seinem Auto wohl aus Absicht in die Donau gestürzt war, befindet sich noch immer in einem Regensburger Krankenhaus. Sein Zustand sei nach wie vor "sehr ernst", wie ein Sprecher der Polizei am Samstag dem BR mitteilte.

Der Mann war am Freitag gegen Mittag im Bereich der Steinernen Brücke in den Fluss gefahren. Sofort alarmierte Rettungskräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG konnten den Regensburger aus dem Auto holen und noch vor Ort wiederbeleben. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Weitere Personen haben sich laut Polizei nicht in dem Wagen befunden. Das Auto war zwischenzeitlich abgetrieben und hatte sich auf Höhe des Museumsschiffs verfangen.

Auto ist inzwischen geborgen

Die Hintergründe des Vorfalls sind weiter unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler dürfte der Wagen bewusst in den Fluss gesteuert worden sein.

Während der gesamten Rettungsaktion war ein Großaufgebot vor Ort. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Das Auto konnte gesichert und im Laufe des Nachmittags mit einem Kran aus der eiskalten Donau gezogen werden.

Hinweis

Der Bayerische Rundfunk berichtet - vor allem wegen möglicher Nachahmer-Effekte - in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer die zuständige Redaktion sieht es durch die Umstände der Tat geboten. Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.