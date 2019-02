vor 19 Minuten

Auto stürzt in Donau - großer Rettungseinsatz in Regensburg

In Regensburg ist am Freitagmittag ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in die Donau gestürzt. Rettungskräften gelang es, den Fahrer aus dem eiskalten Wasser zu holen und wiederzubeleben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.