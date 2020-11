Auto stößt in Grafing mit S-Bahn zusammen

In Grafing ist ein Auto mit einer S-Bahn zusammengestoßen. Die 72-jährige Münchnerin habe sich "wohl zu sehr auf ihr Navi konzentriert", sagte ein Polizeisprecher dem BR-Studio Oberbayern. Sie war am Montagabend über die Gleise gefahren, obwohl die Halbschranke am Übergang Bahnhofstraße geschlossen war.

Keine Verletzten

In diesem Augenblick fuhr die S-Bahn Richtung Ebersberg ein. Zug und Auto kollidierten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das sei vor allem dem Umstand geschuldet, dass die S-Bahn kurz vor dem Bahnhof bereits sehr langsam fuhr.

Rund 18.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 18.000 Euro. Nach gut zwei Stunden konnte die Zugstrecke gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden.