21.01.2019, 05:25 Uhr

Auto steht unbeleuchtet auf A93 - 44-Jähriger stirbt bei Unfall

Auf der A93 bei Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) in Fahrtrichtung Hof ist es am Abend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autofahrer bemerkten ein unbeleuchtetes Auto am rechten Fahrstreifen zu spät.