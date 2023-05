Auto seit 35 Jahren in der Isar: Besitzer des BMW gesucht

Es war ein kurioser Fund, der vor rund einer Woche aus der Isar im niederbayerischen Landau gefischt wurde: Ein Autowrack, das der Polizei noch Rätsel aufgibt.

Konkret handelt sich um einen hellblauen BMW 520i, der wohl seit 35 Jahren in der Isar lag. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es bislang nicht, so die Polizei am Mittwoch auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Suche bisher ohne Erfolg

Inzwischen hat die Polizei Kontakt mit BMW aufgenommen, um anhand der Fahrgestellnummer auf einen Halter zu stoßen. Das brachte bislang aber keinen Erfolg. Der Wagen hatte auch noch die Kennzeichen mit der Nummer "DGF-HT 24" montiert, doch bei der Zulassungsstelle sind keine so alten Daten gespeichert. Die Ermittlungen gehen also weiter. Gleichzeitig hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Kein Einzelfall

Vor etwa einem Jahr wurde auch in der Oberpfalz, im Pfreimdstausee Kainzmühle bei Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, bei Sonaruntersuchungen ein Auto auf dem Gewässergrund gefunden. Es wurde ebenfalls total verrostet und verschlammt aus dreieinhalb Meter Tiefe aus dem See gezogen.