Auto rauscht in Treppenaufgang von Regensburger Parkhaus

Weil er Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist ein 77-Jähriger im Parkhaus am Dachauplatz in Regensburg in einen Treppenaufgang gerauscht.

Gas- und Bremspedal verwechselt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte der Rentner am Samstagnachmittag mit seinem Automatik-Auto das Parkhaus verlassen und fuhr an die Ausfahrtsschranke. Hier wollte er seinen Parkschein einziehen lassen. Beim Heranfahren an die Säule verwechselte er aber offensichtlich das Brems- mit dem Gaspedal und nahm Fahrt auf, so ein Sprecher.

Der 77-Jährige konnte nicht mehr verhindern, dass sein Auto die Schranke durchbrach, über den Bordstein fuhr und in den angrenzenden Treppenaufgang zu den Kassenautomaten fuhr. Erst im Treppenhaus kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

"Es ist von großem Glück zu sprechen, dass bei diesem Unfall keine Personen zu Schaden kamen." Polizeisprecher

Mehrere Tausend Euro Schaden

Der Sachschaden am Gebäude und an der Schranke wird nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, der am Pkw auf rund 8.000 Euro.