Auto rast in Hausfassade und bleibt in Obergeschoss stecken

Im Schwabacher Ortsteil Wolkersdorf ist ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Auto in eine Hauswand gerast und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Der Fahrer war offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er am Sonntagabend auf der Ortsverbindungstraße nach Dietersdorf von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei berichtete, kollidierte der Wagen mit einem Gartenzaun. Dadurch stellte sich der Wagen hochkant auf und krachte im ersten Obergeschoss in die Hauswand eines Wohnhauses.

Fahrer stirbt, Bewohner unter Schock

Der Autofahrer konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Die beiden Bewohner blieben laut Polizei körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock. Ob das Gebäude weiterhin bewohnbar ist, ist noch unklar. Ein Gutachter unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Wolkersdorf und Dietersdorf war nach dem Unfall mehrere Stunden lang gesperrt.