Auto rast in Deggendorfer Baumarkt

In Deggendorf ist ein Mann am Dienstagnachmittag mit seinem Auto in einen Baumarkt gerast. Wie die Polizei am Abend mitteilt, wurde nur der Fahrer selbst leicht verletzt. Der Sachschaden ist noch unbekannt, genauso auch die Unfallursache.

Durch den Außenbereich in den Baumarkt gefahren

Der 56-Jährige hatte laut Polizei seinen Wagen um kurz nach 17 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Graflinger Straße beschleunigt. Er durchbrach eine Holzhütte, einen Metallzaun und fuhr einen Stapel Steine im Außenbereich um. Zum Stehen kam er zwischen Regalen im Baumarkt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.