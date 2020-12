Auto rast auf geparkten Lkw in Nürnberg

Bei einem Unfall in Nürnberg sind drei junge Frauen schwer verletzt worden. Eine 21-Jährige saß am Steuer, mit ihr im Auto eine 17- und eine 16-Jährige, als das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag auf der Frankenstraße in Nürnberg in einen abgestellten Lastwagen krachte. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto in dem Bereich, in dem 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Fahrerin verlor auf nasser Straße die Kontrolle über das Auto, streifte zunächst einen geparkten Anhänger, rammte einen Baum und prallte dann in den geparkten Lkw.

Auto unter Laster verkeilt

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Wagen unter dem Laster und schob ihn auf zwei weitere geparkte Autos. Die 17-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr. Die Fahrerin und die 16-Jährige, die auf der Rückbank saß, konnten das Auto selbst verlassen. Beide wurden ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kein Alkohol im Spiel

Ein Alkoholtest bei der Fahrerin fiel laut Polizei negativ aus. Die Beamten prüfen nun, ob die 21-Jährige eine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ausfiel, konnte die Polizei noch nicht konkret beziffern.