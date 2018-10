Auto rammt Pferdekutsche: Zwei Schwerverletzte - ein totes Pferd

In Dietramszell hat gestern ein alkoholisierter Autofahrer eine Pferdekutsche von hinten gerammt. Der 22 Jahre alte Kutscher und der 82-jährige Autofahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Fahrzeuge überschlagen sich - ein Pferd rennt davon

Nach Informationen der Polizei übersah der Autofahrer die Kutsche nach einer unübersichtlichen Kuppe und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Kutsche zerstört und fiel um. Auch das Auto überschlug sich. Ein Pferd erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das andere nahm zuerst Reißaus, konnte jedoch nach kurzer Zeit aufgefunden und zurück zu seinem Hof gebracht werden.

Totalschaden an Auto und Kutsche

Sowohl am Pkw als auch an der Kutsche entstand ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer Alkohol festgestellt, die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Greilinger wird nun wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Unfallstelle war insgesamt rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.