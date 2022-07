Auto prallt seitlich gegen einen Baum: Zwei junge Männer sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall beim Rainer Ortsteil Wächtering im Landkreis Donau-Ries sind am Sonntagabend zwei junge Männer gestorben. Laut Polizei-Einsatzzentrale in Augsburg war ein Auto mit fünf Insassen, allesamt Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren, auf einer Landstraße in Richtung Bayerdilling unterwegs, als ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam. Weil der Traktor über die Fahrbahnmitte hinausragte, versuchte der Autofahrer diesem auszuweichen.

Auto prallt gegen Baum - zwei junge Männer sterben

Laut Polizei geriet das Auto beim Zurücksteuern ins Schleudern und knallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die zwei 19 und 22 Jahre alten Männer, die hinten mittig und rechts saßen, wurden tödlich verletzt. Der Beifahrer zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu, der Fahrer und der Mitfahrer hinten links wurden leicht verletzt.

Staatsanwaltschaft am Unfallort

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße komplett und weiträumig abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft machte sich zusammen mit einem Gutachter direkt ein Bild vom Unfallort, das Unfallauto wurde sichergestellt und soll vom Gutachter in dem kommenden Tagen eingehender untersucht werden.