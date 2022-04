Auto prallt in Straßenbahnhaltestelle – fünf Verletzte

Es passierte beim Spurwechsel: Ein Auto ist am Sonntagabend in Augsburg in ein anderes geprallt und wurde dabei in die Glasverkleidung der Straßenbahnhaltestelle gedrückt. Mehrere übermannsgroße Glasscheiben gingen dabei zu Bruch.

Fünf Menschen verletzt

Im Unfallauto wurden alle drei Insassen verletzt, im zweiten beteiligten Auto ebenfalls beide Insassen - alle fünf Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge erlitten laut Polizei Totalschaden, insgesamt wird der Schachschaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund der zerborstenen Scheiben und der anschließenden Aufräumarbeiten wurde die Trambahnhaltestelle für rund eine Stunde gesperrt. Auch auf der Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.