Auto prallt in fünf Metern Höhe gegen zwei Bäume

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstagabend im Landkreis Cham ereignet: Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein 31 Jahre alter Autofahrer auf der Fahrt von Bad Kötzting in Richtung Miltach von der Fahrbahn abgekommen.

Böschung lässt Auto fliegen

Laut Polizei schleuderte sein PS-starkes Fahrzeug zuerst 200 Meter auf dem Bankett, wobei unter anderem mehrere Leitpfosten und ein Telefonmast umgefahren wurden. An einer Böschung wurde das Fahrzeug dann hochkatapultiert und prallte in Höhe von etwa fünf Metern gegen zwei Birken. Anschließend kam der Pkw in einer Wiese zum Liegen.

Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro

Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Dem Fahrer wurden nach einem positivem Alkoholtest vor Ort der Führerschein abgenommen und eine Blutentnahme angeordnet. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 100.000 Euro.