Auto prallt gegen Baum: 40.000 Euro Schaden an Heiligabend

Bei Weitramsdorf im Landkreis Coburg ist ein 58 Jahre alter Mann an Heiligabend mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann kurz nach 15 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Zeugen vor Ort sollen Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt haben.

Mann erleidet Platzwunde bei Unfall: 40.000 Euro Schaden

Da der Mann bei dem Unfall eine Platzwunde erlitten hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wegen seines Zustandes sei vor Ort kein Alkoholtest durchgeführt worden, heißt es weiter. Gegen den Mann wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro. Der Schaden am Baum wird mit 1.000 Euro beziffert.