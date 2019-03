Auto prallt bei Eschenlohe gegen Tunneleinfahrt – Fahrer tot

Tödlicher Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der B2 bei Eschenlohe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Nach ersten Informationen der Polizei prallte ein Autofahrer mit seinem Pkw auf der Gegenfahrbahn ungebremst in das Eingangsportal des Eschenloher Tunnels. Das Fahrzeug mit Augsburger Kennzeichen stieß frontal in die Stirnseite des Tunnels. Der Frontbereich des Autos wurde dabei komplett zerstört und fing Feuer.

Fahrer vermutlich auf der Stelle tot

Vermutlich bereits durch den heftigen Aufprall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, brannte bereits der komplette Wagen. Die Helfer hatten keine Chance mehr, den Eingeklemmten zu befreien.

Polizei geht von überhöhtem Tempo aus

Warum der Mann auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet und ungebremst gegen den Tunneleingang prallte, ist nicht bekannt. Ein Polizeisprecher sprach auch von einer stark überhöhten Geschwindigkeit – in dem Bereich ist die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt. Die Polizei hat einen Gutachter für die Unfallanalyse hinzugezogen.

Identität des Totennoch unklar

Die B2 im Bereich der beiden Tunnel in Eschenlohe, war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Über die Schadenshöhe sowie Alter und Herkunft des Verstorbenen liegen derzeit keine Informationen vor.