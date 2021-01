Auto macht sich selbständig - und landet im Bach

In Stetten bei Mindelheim hat sich am Morgen ein geparktes Auto selbständig gemacht. Es rollte in den nahe gelegenen Auerbach. Die Strömung des Baches, der derzeit Hochwasser führt, war stark genug, das Fahrzeug mitzureißen.

Es blieb ungefähr 350 Meter flussabwärts an einer Brücke hängen. Dort musste es dann von der Feuerwehr gesichert werden. Anschließend hob ein Kran den Pkw aus dem Bach. Am Auto entstand ein Totalschaden von ungefähr 6.000 Euro, laut Polizei lief kein Öl oder Benzin in den Bach.