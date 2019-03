Auto landet im Landkreis Amberg-Sulzbach im Weiher

Dienstagfrüh kam es an der B299 bei Ursulapoppenricht im Landkreis Amberg-Sulzbach zu einem größeren Rettungseinsatz von Polizei, Feuerwehren und Wasserrettung. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich ein Auto in einem Weiher befinde.

Fahrzeughalterin gibt Entwarnung

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unfallwagen in Richtung Amberg unterwegs war und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war. Der Pkw fuhr eine Straßenböschung hinunter, "durchpflügte" laut Polizei eine Buschreihe und kam in einem Weiher zum Stillstand.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in dem Fahrzeug Menschen befunden haben könnten, bereiteten sich die Einsatzkräfte auf eine Absuche des Weihers vor. Kurz zuvor konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Fahrzeughalterin wurde erreicht, die zum Unfallgeschehen Auskunft geben konnte.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Kurze Zeit später meldete sich ihr 51 Jahre alter Sohn aus Amberg: Er sei er am Montagabend bei Ursulapoppenricht einem Tier ausgewichen, habe die Kontrolle über den Wagen verloren und sei schließlich im Weiher gelandet. Leicht verletzt und durchnässt sei er zu Fuß nach Amberg zu seiner Wohnung gelaufen.

Das Auto konnte von Spezialisten aus dem Wasser geborgen werden. Dabei stellte sich heraus, dass Öl und Benzin ausgelaufen waren. Ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Weiden entschied, das Oberflächenwasser des Weihers in einem Bachlauf abzulassen, um dort mittels Ölsperren die Schadstoffe aufzufangen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 10.000 Euro.