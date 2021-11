Auto landet bei Rimpar im Bach - Fahrer stirbt

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag ein 55-jähriger Mann bei Rimpar im Landkreis Würzburg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete etwa zehn bis 15 Meter abseits der Straße in der Pleichach, heißt es von der Polizei. Ein Notarzt war schnell vor Ort, konnte jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Auto landet mit Motorhaube in der Pleichach

Ersten Ermittlungen zufolge war der 55-Jährige aus dem Landkreis Würzburg kurz vor 14 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr er geradeaus und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich in Folge offenbar mehrfach, rutschte eine Böschung hinunter und kam mit der Motorhaube voraus im Bach zum Stehen. Als die Rettungskräfte eintrafen, gab der Mann keine Lebenszeichen mehr von sich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Medizinische Ursache für Unfall nicht ausgeschlossen

Das Auto, das bis zur Motorhaube im Wasser stand, musste mit einem Kran aus der Pleichach geborgen werden. Im Zuge der Unfallermittlungen wurde bekannt, dass der Mann mit seinem Wagen offenbar bereits zuvor in einer Kurve im Ortsbereich von Rimpar die Außenfassade eines Natursteinhauses touchiert hatte. Die Unfallstelle befindet sich in derselben Straße.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Im Hinblick auf die Gesamtumstände des Unfalls kann eine medizinische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Zur genauen Klärung wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Des Weiteren bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land in Verbindung zu setzen.