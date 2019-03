Auto kracht ungebremst in Sattelzug - Fahrer stirbt

Am späten Abend ereignete sich auf der B388 bei Velden (Lkr. Landshut) ein tödlicher Auffahrunfall. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 71-jähriger Autofahrer einen stehenden Sattelzug eines 52-Jährigen an einer Kreuzung und prallte ungebremst auf das Heck des Satellzugs. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Lkw-Fahrer an der Kreuzung stehen, um sich zu orientieren.

Feuerwehr konnte erst nach längerer Zeit den Fahrer bergen

Der Feuerwehr gelang es mit schwerem Gerät erst nach längerer Zeit die beiden verkeilten Fahrzeuge zu trennen und den Autofahrer zu bergen. Der 52-jährige Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Von der Staatsanwaltschaft Landshut wurde zur Abklärung des genauen Unfallhergangs die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet.

Bundesstraße für vier Stunden gesperrt

Am Pkw entstand Totalschaden, der Sattelauflieger wurde schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die B388 war insgesamt vier Stunden bis vier Uhr morgens gesperrt.