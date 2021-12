Auto kracht in Lkw: Frau stirbt bei Unfall im Kreis Kulmbach

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B289 zwischen Kauerndorf und Untersteinach im Landkreis Kulmbach ist am Donnerstagnachmittag eine Frau gestorben. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf BR-Nachfrage mit.

Tödlicher Unfall im Landkreis Kulmbach

Die Frau sei demnach kurz nach 15.00 Uhr in ihrem Auto von Kauerndorf kommend in Richtung Untersteinach unterwegs gewesen. Dann sei sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Autotransporter kollidiert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, so der Sprecher der Polizei weiter.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme und während der Abschlepparbeiten in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Gutachter soll vor Ort den Unfallhergang klären.