Auto kracht in Haus: 85-jähriger Fahrer stirbt nach Unfall

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall gegen Mittag am Hilpoltsteiner Altstadtring abgespielt. Eine 44 Jahre alte Frau und ihre achtjährige Tochter, die sich im Haus befanden, wurden leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Frau sicherheitshalber ins Krankenhaus

Der Senior war mit seinem Wagen in Richtung Freystadt unterwegs, als sein Auto nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in das Haus krachte. Der Mann wurde erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen nicht gerettet werden konnte.

Leicht verletzte Frau ins Krankenhaus, Haus erheblich beschädigt

Durch den Aufprall wurden die Außenfassade und ein Fenster so schwer beschädigt, dass Teile davon nach innen geschleudert wurden. Die 44-jährige Bewohnerin und ihre achtjährige Tochter, die im Inneren waren, wurden von Teilen leicht verletzt. Die Frau wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. So musste die Hauswand vorsorglich abgestützt werden, heißt es weiter. Ein Sachverständiger ist vor Ort und ermittelt den Unfallhergang.