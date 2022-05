Auto kracht auf der A3 bei Bischbrunn in Lastwagen

Gleich zwei Unfälle am Montagabend auf der Autobahn A3 nahe Bischbrunn im Landkreis Main-Spessart: Zuerst fuhr aus unbekannter Ursache ein Pkw in die Seite eines Lastwagens. In Folge des Aufpralls schleuderte der Wagen gegen die Betonschutzwand am Mittelstreifen und ragte in die Gegenfahrbahn. Laut Feuerwehr befreiten sich die beiden Fahrzeuginsassen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits selbstständig aus dem PKW.

Per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der PKW-Fahrer musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seinen Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Autobahn in beide Richtungen gesperrt gewesen

Wie die Polizei Unterfranken auf Anfrage mitteilte, musste die Unfallstelle zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten währenddessen den Brandschutz sicher, banden auslaufende Betriebsstoffe und sammelten Trümmerteile ein.

Auffahrunfall am Stauende

Noch während des Einsatzes ereignete sich etwa 500 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt ein weiterer Verkehrsunfall. Laut Polizei kam es dabei am Stauende zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden vier Personen verletzt, zwei davon mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aus Main-Spessart wurden die verletzten Personen durch bereits anwesende Feuerwehr-Sanitäter betreut.

Den Angaben zufolge waren etwa 36 Einsatzkräfte vor Ort. Der Sachschaden bei beiden Unfällen liegt bei mehreren zehntausend Euro.