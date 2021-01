Auto kollidiert mit zwei Lastern: Lkw-Fahrer flüchtet

Am Montagvormittag ist es gegen 11 Uhr auf der B20 zu einem Verkehrsunfall gekommen, in den ein Auto sowie zwei Lkw verwickelt waren. Eine Frau wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Die B20 war vorübergehend komplett gesperrt.

Beim Fahrstreifenwechsel zusammengestoßen

Eine 66-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf die B20 in Richtung Cham aufgefahren und wollte auf der zweispurigen Fahrbahn auf die Überholspur nach links wechseln. Der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Tanklasters wollte dagegen auf den rechten Fahrstreifen rüberfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Tanklaster und dem Auto. Das Auto krachte gegen die Leitplanke und schleuderte anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der PKW frontal mit einem Lastwagen eines 24-Jährigen zusammen, der Richtung Landau unterwegs war.

Fahrer des Tanklasters entfernte sich von der Unfallstelle

Der Fahrer des Tanklasters fuhr laut Polizei nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern, meldet die Polizeiinspektion Straubing. Die 66-Jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl der Lastwagen des 24-Jährigen, als auch der Pkw waren nicht mehr fahrbereit, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Der Schaden am flüchtigen Lastwagen ist unbekannt. Die B20 war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Straubing zu melden.