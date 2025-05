Auto kollidiert mit Zug: Pkw-Fahrer hat Regionalbahn übersehen

Am Dienstagmorgen ist bei Dietersheim im Landkreis Neustadt an der Aisch–Bad Windsheim ein Auto mit einem Zug kollidiert. Dabei wurde der 35 Jahre alte Fahrer des Autos verletzt.

Autofahrer übersieht Zug: Kollision

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 6.40 Uhr alarmiert worden. Demnach hatte der 35-jährige Autofahrer am Bahnübergang im Industriegebiet in Dietersheim die herannahende Regionalbahn nach Steinach übersehen. Durch den Zusammenprall wurde der Wagen des Mannes in einen Graben geschleudert. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Fahrer dabei mittelschwer. Die 34 Fahrgäste der Regionalbahn blieben unverletzt.

Zug konnte nach Unfallaufnahme weiterfahren

Gut eineinhalb Stunden nach dem Unfall konnte der Zug nach der Unfallaufnahme gegen 8.20 Uhr selbständig in den Bahnhof Neustadt a. d. Aisch zurückfahren. An dem Einsatz waren die Feuerwehren aus Dietersheim, Neustadt a.d.Aisch und Langenfeld beteiligt. Zudem waren zwei Rettungswagen, die örtliche Polizei, die Bundespolizei und der Notfallmanager der Bahn vor Ort.