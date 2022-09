Auto kollidiert mit Krankentransporter – drei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Hösbach ist am frühen Montagmorgen ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Krankentransporter kollidiert. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Unfallursache noch unklar

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 2307 von Schimborn in Richtung Hösbach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn stieß dort frontal mit einem Krankentransporter zusammen, so die Polizei. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fahrer des Krankentransporters erlitte schwere Verletzungen

Der 18-jährige Autofahrer und die Beifahrerin des Krankentransporters wurden leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Krankentransporters musste nach einer Erstbehandlung schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden, heißt es im Polizeibericht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Ebenfalls vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Laufach.