vor 28 Minuten

Auto in Weiher bei Mitterteich gefunden - Fahrer stirbt

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Weiher nahe der Ortschaft Großbüchlberg (Landkreis Tirschrenreuth) gerufen. In dem Fischteich lag ein Auto - der Fahrer, ein 72-jähriger Mann, befand sich noch in dem Dacia.