Auto in Passau völlig ausgebrannt

Spektakulärer Feuerwehreinsatz in der Nacht in Passau: Hier ist ein Auto komplett ausgebrannt. Laut Polizei ist das Feuer gegen ein Uhr in der Spitalhofstrafe ausgebrochen. Durch das Feuer wurde ein angrenzendes Anwesen leicht beschädigt bzw. verrußt. Der Schaden beträgt 500 Euro.

Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Die Feuerwehr musste mit Atemschutz anrücken, hatte den Brand aber schnell im Griff. Warum der Pkw ausgebrannt ist, steht noch nicht fest. Vermutlich ein technischer Defekt, so die Polizei. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht. Verletzt wurde niemand.