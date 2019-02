08.02.2019, 14:29 Uhr

Auto in Donau - Großeinsatz von Rettungskräften in Regensburg

Am Regensburger Donauufer ist am Freitagmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Donau gefahren. Zahlreiche alarmierte Rettungskräfte sind vor Ort.