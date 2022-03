Auto gegen Baum gelenkt: Mordversuch an der Ehefrau?

Es war ein schöner Morgen an jenem Mittwoch, sagt der Mann mit Glatze, Brille und grauem Pullover. Zusammen mit seiner Frau setzt er sich im März 2021 in einen Toyota Auris, um gemeinsam zum Amazon-Lager bei Augsburg zu fahren, wo beide arbeiten. Sie fahren auf die B17, 110 kmh schnell. Seine Frau döst auf dem Beifahrersitz, die Fußheizung ist aufgedreht. Sie mochte das so, schildert der 49 Jahre alte Rumäne.

Plötzlich nach rechts gezogen

Die beiden passieren die WWK-Arena. Dann, zwischen Inningen und Königsbrunn, soll der Angeklagte den Wagen plötzlich von der linken Fahrspur nach rechts über den Seitenstreifen und gegen einen Baum gelenkt haben. Gezielt soll er dabei die Beifahrerseite gegen den Baum gelenkt haben – also die Seite, auf der seine Frau saß.

Anklage: Mord

So wollte er die damals 35-Jährige ermorden, heißt es in der Anklage, wegen der sich der Mann nun vor dem Augsburger Landgericht verantworten muss. Eine heimtückische Tat, sagt der Staatsanwalt, da sich seine Frau damals arglos zu ihm ins Auto setzt und nicht mit einem Angriff rechnet.

Frau überlebt schwerverletzt

Ein Anschuldigung, die der Angeklagte kategorisch zurückweist. „Ich habe zu keiner Sekunde daran gedacht, meine Frau oder mich selbst zu töten“, lässt er über die Gerichts-Dolmetscherin mitteilen. Die Frau überlebt den Aufprall nur schwer verletzt: Schädeltrauma, verletzte Wirbelsäule, die Wucht des Aufpralls bricht beide Beine.

Neue Beziehung als Motiv?

Die Ehe der beiden ist zu diesem Zeitpunkt bereits Geschichte. Bevor es zu dem fatalen Aufprall gegen den Baum kommt, teilt die Frau ihrem Mann mit, dass sie sich scheiden lassen will und auf Wohnungssuche ist. Denn sie hat schon einen Neuen. Es ist der Vorgesetzte des Ehepaars, das bei Amazon im Lager arbeitet. Der Angeklagte konnte es nicht ertragen, wenn sich seine Frau für einen anderen schick gemacht habe, wird zu Prozessbeginn aus den Akten zitiert. Der Angeklagte bestreitet auch das. Immer wieder beteuert er vor Gericht, in den Stunden und Tagen davor nicht mit seiner Frau gestritten zu haben. „Wir haben sogar viele Gespräche geführt.“

Widersprüchliche Aussagen

Die protokollierten Aussagen seiner Frau – die noch als Zeugin geladen ist – klingen anders: Der Angeklagte soll sie geschlagen und erklärt haben, dass das Leben ohne sie keinen Sinn mehr machen würde. Erneuter Widerspruch des Mannes. Er räumt lediglich ein, in den Tagen vor dem Vorfall sehr deprimiert gewesen zu sein.

Spuren sprechen gegen einen Unfall

Kein Geständnis also, das bedeutet für die Justiz: Der Mordversuch muss ihm nachgewiesen werden. Der erste Zeuge ist ein junger Polizist, der damals einer der ersten an der Unfallstelle ist. Er könne sich nicht erinnern, schon einmal einen so schweren Unfall gesehen zu haben. Zunächst hat er den üblichen Verdacht für die Unfallursache: Sekundenschlaf, ein technischer Defekt oder Ähnliches. Doch irgendwas kommt ihm komisch vor, sagt er vor Gericht. Die Spurenlage passt nicht zu seinem ersten Verdacht.

Neuer Partner: "Das war kein Unfall"

Und noch etwas passiert an jenem Morgen: Ein Auto parkt nahe der Unfallstelle. Der Fahrer steigt aus und stellt sich als der neue Lebensgefährte der verunfallten Frau vor. „Er hat gesagt, dass das kein Unfall war“, sagt ein weiterer Polizist im Zeugenstand.

Die Verkehrspolizisten schalten den Kriminaldauerdienst und die Staatsanwaltschaft ein, ein Gutachter wird hinzu bestellt. Unvermittelt sei der Wagen von ganz links nach ganz rechts gezogen, sagen Zeugen. Ein Grund für das Manöver kann niemand erkennen.

Wieso fuhr der Angeklagte gegen den Baum?

Zwei Grad betrug die Temperatur am Tag des Vorfalls. Offensichtlich gab es keinen technischen Defekt, sagte der Richter zu Prozessbeginn. Es sei es kein Öl auf der Straße gefunden worden. Warum also, fragt der Richter den Angeklagten, kam es also zur Fahrt gegen den Baum? „Ich weiß es nicht“, erwidert der Rumäne.

Angeklagter kann sich nicht erinnern

Er könne sich nicht an die Sekunden vor dem Aufprall erinnern und sei erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Seine Vermutung: Er müsse eingeschlafen sein, oder ihm sei schlecht geworden. Oder, so eine weitere seiner Vermutungen, ein Reifen hätte zu wenig Luftdruck gehabt. Jedenfalls hätte eine Kontrolllampe geleuchtet.

Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt. Neben der Frau des Angeklagten werden auch mehrere Sachverständige gehört werden. Deren Aussagen dürften eine große Rolle spielen, wenn über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten entschieden wird. Dass der Angeklagte die Tat gesteht, ist angesichts des ersten Prozesstages kaum zu erwarten.