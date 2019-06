Auto fängt auf der A8 bei Dasing Feuer

Ein Auto ist am Mittwochmittag auf der A8 bei Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg in Brand geraten. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, kam es zu keiner Explosion – anders als zunächst angenommen.

Fahrer konnte sich aus dem Auto retten

Im Innenraum des SUV war bei voller Fahrt Feuer ausgebrochen. Der Fahrer steuerte daraufhin den Standstreifen an und brachte sich in Sicherheit. Das Auto des 61-jährigen kam aber nicht zum Stehen, sondern rollte hangabwärts und brannte aus. Dabei kam es zu Knallgeräuschen, weil Glas zersplitterte und Reifen platzten, was zunächst als Explosion wahrgenommen wurde.

Die Autobahn musste rund um die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Auf der A8 häufen sich in letzter Zeit schwere Unfälle. Erst am Wochenende kam eine Frau nach einer Kollision ums Leben.