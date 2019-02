vor 5 Minuten

Auto fängt zweimal Feuer - Auch Abschlepper brennt aus

Zweimal in kurzer Zeit ist ein Auto auf der A7 im Oberallgäu in Brand geraten: Der Fahrer konnte das Feuer am Heck zunächst auf einem Parkplatz löschen. Doch auf dem Abschleppwagen fing der Pkw erneut Feuer - beide Fahrzeuge brannten völlig aus.