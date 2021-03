Auto fällt Lichtmast in Regensburg: Zwei Verletzte

Am frühen Sonntagabend hat ein Autofahrer in Regensburg aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und ist auf den Grünstreifen in der Mitte zwischen den Fahrbahnen geraten. Dort prallte er laut Polizei gegen den Lichtmasten. Dieser knickte um und stürzte auf die Fahrbahn.

Fahrer und Beifahrerin verletzt

Der 87-jährige Fahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin wurden bei dem Aufprall verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise wurde niemand von dem umstürzenden Lichtmasten getroffen, sodass es keine weiteren Verletzten gab, sagt die Polizei.