Auto fährt in Westeingang des Nürnberger Hauptbahnhofs

Die Frau war am Vormittag auf der Pillenreuther Straße in Richtung Bahnhofsplatz unterwegs. Dann verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, da sie Probleme mit ihren Schuhen hatte, so die Polizei. Die 65-Jährige trug Schlappen und kam deshalb versehentlich auf das Gaspedal. Sie kam mit ihrem Auto nach rechts ab und fuhr auf die Treppen des Westeingangs des Hauptbahnhofs.

Passanten können rechtzeitig ausweichen

Ein Passant, der den Bahnhof gerade verlassen wollte, erkannte die Situation rechtzeitig und blieb stehen. Weitere Passanten konnten ebenfalls rechtzeitig ausweichen, so dass niemand verletzt wurde.

Gaffer werden angezeigt

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die 65-Jährige wurde verwarnt. Außerdem wird die Polizei mehrere Gaffer schriftlich anzeigen. Diese hatten den Unfall mit ihrem Handy fotografiert.