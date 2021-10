vor etwa einer Stunde Artikel mit Bildergalerie

Auto fährt gegen Verteilerkasten und droht auf Gleise zu stürzen

Nach einem Unfall in Lichtenfels am Freitagabend drohte das Unfallauto auf die Bahngleise zu stürzen. Aus einem Verteilerkasten trat Gas aus. Bis jetzt ist nicht geklärt, wer am Steuer des Wagens saß.